«Сочи» — «Кешля»: результат матча Лиги конференций, как сыграли, какой счёт, кто победил

Сочи» обыграл азербайджанский клуб «Кешля» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой российского клуба со счётом 3:0.



Счёт был открыт на 10-й минуте. Бразильский защитник «Сочи» Родригао оказался самым расторопным после подачи с углового и отправил мяч в сетку ворот «Кешли». Во втором тайме, на 67-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество сочинцев, реализовав пенальти. Точку на 81-й минуте поставил Максим Барсов.

Ставки на победу «Сочи» принимались с коэффициентом 1.22: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1220 рублей. Ничья оценивалась в 8.00, успех «Кешля» — в 18.50.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.67, а победа «Сочи» с форой (-2.5) — за 2.65. На победу «Сочи» в первом тайме и матче давали 1.75, на точный счёт 3:0 — 6.77. «Обе забьют — нет» оценивался в 1.58, пенальти — в 2.50.