«Локомотив» — «Арсенал»: смотреть онлайн, прямой эфир, какой канал покажет матч
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24 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер»
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех туляков оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 3.87.
Букмекеры считают, что матч первого тура РПЛ «Локомотив» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.19, на пенальти — за 2.60.
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