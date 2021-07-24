«Локомотив» — «Арсенал»: смотреть онлайн, прямой эфир, какой канал покажет матч

24 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер»

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех туляков оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 3.87.

Букмекеры считают, что матч первого тура РПЛ «Локомотив» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.19, на пенальти — за 2.60.