«Рубин» — «Спартак»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата России по футболу

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Рубин» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.00.

«Рубин» — «Спартак» — на мой взгляд, самый интересный матч первого тура чемпионата России. Противостояние Слуцкого, по-прежнему лучшего российского специалиста, и нового тренера «Спартака» Руи Витории – это круто!



«Спартак» должен продолжать начатое при Тедеско движение. Это будет непросто, так как стиль руководства остается хаотическим, но надежды у болельщиков «Спартака» есть всегда. Для «Рубина» будет важно останется ли Хвича, потому что это ключевая фигура. По своим индивидуальным талантам это звезда нашего чемпионата.



Учитывая, что в Казани не очень жаркая погода, матч должен получиться эмоциональным и зрелищным. Я бы предложил тотал больше 2.5. Наверное, можно рискнуть, тем более, что зрелищный футбол в интересах всех".