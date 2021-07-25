«Урал» — «Краснодар»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата России по футболу
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Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Урал» — «Краснодар».
Ставка: тотал больше 3 гола за 2.55.
«Урал» против «Краснодара» – это традиционно очень весёлые и результативные матчи. Последняя игра между этими командами тоже закончилась весело.
Поэтому сейчас нет никаких предпосылок, что встреча получится низовой. Поэтому я бы рискнул и взял ТБ 3 гола. Потому что команды должны забить как минимум три мяча. Тотал больше 2.5 гола – это не так интересно, а вот 3 – вполне возможно.
Обе команды представляют собой нечто весьма любопытное перед началом сезона. «Краснодар» никогда не играет скучно: ни дома, ни на выезде. Дождаться низа от этой команды практически невозможно».
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