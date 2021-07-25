«Урал» — «Краснодар»: смотреть онлайн, прямой эфир, какой канал покажет в прямом эфире
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25 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Урал» — «Краснодар». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 4.85. А ставки на ничью принимаются за 3.76.
Букмекеры не уверены, что матч первого тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.
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