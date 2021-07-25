«Рубин» — «Спартак»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Рубин» обыграл «Спартак». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.
Ближе к 70-й минуте матч из-за травмы не смог продолжить нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он покинул поле, вместо него вышел Резиуан Мирзов.
Ставки на победу «Рубина» принимались с коэффициентом 4.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4000 рублей. Ничья оценивалась в 3.70, победа «Спартака» — в 2.20.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.16, тотал меньше 1.5 гола — за 4.36, а «обе забьют — нет» — за 2.36. На точный счёт 1:0 в пользу казанцев давали 13.0.
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