«Рубин» — «Спартак»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Рубин» обыграл «Спартак». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.



Ближе к 70-й минуте матч из-за травмы не смог продолжить нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он покинул поле, вместо него вышел Резиуан Мирзов.



Ставки на победу «Рубина» принимались с коэффициентом 4.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4000 рублей. Ничья оценивалась в 3.70, победа «Спартака» — в 2.20.



Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.16, тотал меньше 1.5 гола — за 4.36, а «обе забьют — нет» — за 2.36. На точный счёт 1:0 в пользу казанцев давали 13.0.