«Урал» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ 25 июля
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Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Урал» — «Краснодар».
Ставка: ничья за 3.85.
«Здесь явный фаворит – команда Гончаренко. Она, может, и не очень ярко выглядела на предсезонных матчах. Но состав впечатляющий. «Урал» тоже не лучшие результаты показал в предсезонке.
Обе команды страдали в прошлом сезоне. Поэтому для «Краснодара» это особенный год. Надо возвращаться и показывать, что команда готова стать топом.
Любопытно, что в прошлом году, как бы ни складывалась ситуация, «Урал» ни разу не уступил «Краснодару». Более того, набрал 4 очка: победа и ничья.
Думаю, что на своём поле екатеринбуржцы вполне способны закрыться, сыграть от обороны и не проиграть.
Я думаю, что в этой ситуации ничья очень даже смотрится».
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