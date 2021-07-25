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«Урал» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ 25 июля

«Урал» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ 25 июля
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Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Урал» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.85.

«Здесь явный фаворит – команда Гончаренко. Она, может, и не очень ярко выглядела на предсезонных матчах. Но состав впечатляющий. «Урал» тоже не лучшие результаты показал в предсезонке.

Обе команды страдали в прошлом сезоне. Поэтому для «Краснодара» это особенный год. Надо возвращаться и показывать, что команда готова стать топом.

Любопытно, что в прошлом году, как бы ни складывалась ситуация, «Урал» ни разу не уступил «Краснодару». Более того, набрал 4 очка: победа и ничья.

Думаю, что на своём поле екатеринбуржцы вполне способны закрыться, сыграть от обороны и не проиграть.

Я думаю, что в этой ситуации ничья очень даже смотрится».

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