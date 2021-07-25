ЦСКА — «Уфа»: результат матча РПЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

Во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА обыграл «Уфу». Первый официальный матч армейцев под руководством Алексея Березуцкого проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:0.



Форвард ЦСКА Антон Заболотный забил гол в своём первом официальном матче за армейцев. На 61-й минуте Алан Дзагоев от угла поля вырезал подачу в центр штрафной, откуда Заболотный, выиграв борьбу в воздухе, головой направил мяч под самую штангу.

Ставки на победу ЦСКА принимались с коэффициентом 1.72: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1720 рублей. Успех «Уфы» оценивался в 6.00, ничья — в 3.80.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.75, тотал меньше 1.5 гола — за 3.20, «обе забьют — нет» — за 1.85. На победу ЦСКА со счётом 1:0 давали 6.20.