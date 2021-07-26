Россия — Аргентина: прогноз Катерины Форс на матч волейбольного турнира ОИ-2020

Профессиональный каппер Катерина Форс сделала прогноз на матч волейбольного женского турнира Олимпиады-2020 Россия — Аргентина.
Ставка: победа Аргентины с форой (+16.5) за 1.66.
«Каждая из команд провела на Олимпийских играх по одному матчу. Россия проиграла 3:0 Италии, Аргентина с таким же счётом — США. Я думаю, в этой игре сборная России фаворит по праву, но при всём этом, мне кажется, фора завышена. В игре с Италией они показали свой максимум и, скажу больше, даже не так плохо отыграли матч. Особенно можно отметить либеро Подкопаеву, в защите они отработали на отлично. Но при всех этих плюсах сборной они проиграли в минус 19 очков. Возможно, к сожалению, это и есть их уровень на сегодняшний момент, но Аргентину они должны победить, это как раз тот соперник, который им точно под силу.
Играть буду плюсовую фору. Во-первых, Аргентина — не самая плохая команда, есть девочки, играющие в европейских чемпионатах, преимущественно во Франции. Во-вторых, они реально провели очень достойный матч с США, единственное, что американки выставили немножко лайтовый состав. Смотрю статистику: Томсон набила 20 очков, а она не самая лучшая в сборной Америки. Но при всех этих факторах матч можно отнести в актив Аргентине. Рассчитываю на борьбу», — сказала Форс.
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