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Донна Векич — Елена Рыбакина: ставка Надежды Петровой на матч Олимпиады в Токио

Донна Векич — Елена Рыбакина: ставка Надежды Петровой на матч Олимпиады в Токио
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Олимпиады Донна Векич — Елена Рыбакина.

Ставка: победа Рыбакиной с форой (-4.5) за 2.09.

«25-летняя хорватка Донна Векич сейчас замыкает Топ-50 сильнейших теннисисток мира, а ведь не так давно она была в двадцатке, занимая 19-е место. А вот Елена Рыбакина сейчас как раз на 20-м месте. Она помоложе, чем Векич, Елене месяц назад исполнилось 22 года. С каждым турниром она поднимается в рейтинге. У теннисисток по два титула.

Вообще Векич уже давно в туре, о себе уже успела заявить, но за последние годы несколько сдала свои позиции. На неё посмотришь — и не понимаешь, за счёт чего она вообще побеждает. Девчонка такая хрупкая, зато с хорошим чувством игры, она любит использовать полностью корт.

Рыбакина очень высокая, в хорошей физической форме. В этом сезоне демонстрирует стабильные результаты, играет чётко, уверенно, продумывает каждый розыгрыш, не нервничает, действует по установке тренера, тактически правильно. Думаю, что Векич не сможет Рыбакиной что-либо противопоставить. Елена победит. Ставим на её победу с форой (-4.5) за 2.09», — сказала Петрова.

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