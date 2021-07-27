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Бразилия — Россия: прогноз Катерины Форс на матч олимпийского волейбольного турнира

Бразилия — Россия: прогноз Катерины Форс на матч олимпийского волейбольного турнира
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Профессиональный каппер Катерина Форс дала прогноз на матч мужского олимпийского волейбольного турнира Бразилия — Россия.

Ставка: победа России за 2.73.

«Россия уже провела два матча, две уверенных победы. Один с США, вторая победа над Аргентиной, которая сыграла 5 партий против Бразилии. Соответственно, её тоже можно отнести к крепкой команде. Как показывает практика, Россия на такие соревнования подходит максимально мотивированно и подготовленно. Вообще, если кратко, то Бразилия и Россия равные команды и коэффициенты, на мой взгляд, должны быть плюс-минус равными. Я так понимаю, букмекеры машинально поставили фаворитом Бразилию по последним личкам. Буду этим пользоваться и брать валуйный коэффициент, риск, конечно, есть, выбрать всегда тяжело из команд такого уровня. Буду болеть за Россию, да и коэффициент приятный», — сказала Форс.

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