«Шериф» — «Алашкерт»: прогноз Алексея Смирнова на игру отбора Лиги чемпионов

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 1/4 финала квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Шериф» — «Алашкерт».
Ставка: ТБ 3 за 3.14.
«В минувшем матче «Шерифа» и «Алашкерта» всё закончилось минимальной победой молдавского клуба. Такой счёт совсем не соответствовал тому, что происходило в игре, поскольку команды не реализовали на двоих около семи голевых моментов. Я считаю, что во второй встрече будет совершенно другая результативность.
Если в прошлый раз при равном счёте соперники проводили первый тайм с осторожностью, то теперь их битва может оказаться открытой с первых минут. Конечно, можно рассмотреть вариант аккуратной игры со стороны хозяев для удержания своего преимущества, однако это было бы довольно странно.
«Осы» превосходят своих оппонентов по уровню, и вряд ли они не захотят воспользоваться хорошей возможностью красиво победить. При этом я совсем не хочу полностью сбрасывать со счетов армян, которые в предыдущей встрече имели пару отличных моментов для того, чтобы отличиться. Мой выбор – ТБ 3», — сказал Смирнов.
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