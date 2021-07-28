Карен Хачанов — Уго Умбер: прогноз Ильи Родина на четвертьфинал Олимпиады в Токио

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч мужской сетки 1/4 финала турнира на Олимпиаде в Токио Карен Хачанов — Уго Умбер.

Ставка: победа Хачанова за 1.91.

«Букмекеры выставляют равные коэффициенты на этот матч. Давайте попробуем разобраться, почему. С одной стороны у нас победы Хачанова над Шварцманом и Нисиокой, с другой стороны, Умбер положил на лопатки Кецмановича и самого Циципаса. Если мы сравним средний рейтинг соперников, то он будет почти одинаков. Рейтинг самого Хачанова — 25-й, против 28-го у француза Умбера. Вроде всё логично, равные шансы.



Теперь смотрим статистику и здесь понимаем, что Хачанов мощнее. Чуть больше эйсов, меньше ошибок, чуть лучше на подаче, значительно сильнее на приёме второй подачи, лучше реализация брейк-пойнтов, общее количество очков, меньшее количество невынужденных. Везде это «чуть», а предлагают за него аж 1.91».