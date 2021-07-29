«Кешля» — «Сочи»: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу Лиги конференций
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29 июля в 19:00 по московскому времени начнётся ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций, в котором сыграют «Кешля» и «Сочи». Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на любое событие!
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