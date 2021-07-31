«Уфа» — «Динамо»: прогноз Александра Ширко на матч РПЛ 31 июля

Известный в прошлом футболист Александр Ширко дал прогноз на матч чемпионата России «Уфа» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.15, тотал меньше 2.5 гола за 1.57.

«Одержав победу над «Ростовом», подопечные Сандро Шварца наглядно показали, что подошли к старту чемпионата в хорошей форме. Команда вполне сбалансирована во всех линиях. Новобранцы, судя по первому туру, пришлись ко двору. А молодые динамовские таланты сразу показали, что в этом сезоне вполне могут стать лидерами.



А вот в уфимской команде не всё сейчас представляется так радужно и оптимистично. Команде очень тяжело даётся организация атакующих действий. Есть, конечно, Камилов, Саплинов и Кротов, но какие-то шансы у них появляются только при явных ошибках обороны соперника. Обороняться у уфимцев, как и ранее, получается гораздо легче, и думаю, что и в данной игре команда Алексея Стукалова будет играть от обороны.

Также стоит отметить, что при 12 личных встречах «Уфа» ещё ни разу не сумела выиграть у «Динамо». Разумеется, все серии когда-то прерываются, но в данной игре, мне кажется, статистика личных встреч у бело-голубых не испортится. Предположу трудовую победу «Динамо».