«Ростов» — «Зенит»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.72.

«Ростов» в последнее время больше продаёт игроков, нежели покупает. Футбол, конечно, бизнес, и каждый клуб имеет право, отталкиваясь от реалий и своих хотелок, выбирать тот или иной путь, но нынешний путь ростовчан показывает, что, в отличие от бердыевского периода, нынешний не приведёт к большим турнирным достижениям. С таким подходом еврокубковых мест не видать как собственных ушей, что было доказано в прошлом сезоне, когда жёлто-синие финишировали на девятой позиции.



«Зенит» продолжает оставаться флагманом российского футбола, команда Сергея Семака в рамках РПЛ продолжает быть мощнейшей футбольной машиной, в которой командный механизм здорово настроен, а детали притёрты. Порой возникает ощущение, что питерцы в рамках внутреннего футбольного пространства если и могут проиграть, то в большей степени только себе.



Думаю, «Ростов» должен дать бой чемпиону. У хозяев есть поводы быть очень мотивированными. Они начали турнир с домашнего поражения, а в матче с сильнейшим клубом страны всегда есть желание проявить себя с лучшей стороны, ну и добавившийся фактор Валерия Карпина как тренера сборной тоже должен влиять на настрой хозяев. Всё это действительно важно и имеет прямое отношение к противостоянию ростовчан с питерцами.

Но важнее то, что «Зенит» сейчас по игре и составу, по уверенности и пониманию того, как добиваться результата, значительно опережает большинство команд РПЛ, включая гордый, порой способный на подвиги клуб с берегов Дона. Жду интересной игры, высокого уровня сопротивляемости со стороны хозяев и демонстрации класса, как игрового, так и индивидуального, со стороны чемпиона».