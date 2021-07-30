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Новак Джокович — Александр Зверев: ставка Надежды Петровой на матч 1/2 финала Олимпиады

Новак Джокович — Александр Зверев: ставка Надежды Петровой на матч 1/2 финала Олимпиады
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Олимпиады Новак ДжоковичАлександр Зверев.

Ставка: победа Джоковича с форой (-4) за 1.62.

«Первая ракетка мира серб Новак Джокович против Саши Зверева, пятой ракетки мира. Разница у них в возрасте аж десять лет. Джокович по личным встречам ведёт 6-2. Он на нынешнем турнире просто великолепен, но у него и сетка получилась не очень сложной. Всех побеждает в двух сетах, затрачивая минимум сил. Ну и Зверев, кстати, тоже легко прошёл в полуфинал. У него удачная сетка, не было игроков из Топ-10. И также всех в двух сетах побеждает.

У Джоковича в сезоне четыре титула, у Зверева — два. Серб выиграл все «Большие шлемы». У него сумасшедший год — сейчас все шансы и тут победить. Настоящая «пруха» у него. В сезоне он выиграл 34 матча из 37, а у Зверева 27 побед и 11 поражений. Разница, конечно, колоссальная. Нет сомнений, что Джокович победит Зверева и выйдет в финал. Ставим на победу серба с форой (-4) гейма», — сказала Петрова.

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