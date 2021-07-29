Новак Джокович — Александр Зверев. Прогноз: лучший теннисист мира отправит немца домой

30 июля Новак Джокович и Александр Зверев сыграют в матче 1/2 финала олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 09:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.23. На успех Зверева можно поставить за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Новак Джокович — Александр Зверев 30 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.80, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.00. Ставки на третий сет принимаются за 2.65.

Анализ матча Олимпиады в Токио Новак Джокович — Александр Зверев (30.07.2021)

А вот и финишная прямая на олимпийском теннисном турнире! В пятницу на центральных кортах Токио состоятся два мужских полуфинала. В одном из них первая ракетка мира Новак Джокович встретится с пятым номером рейтинга ATP Александром Зверевым. На бумаге матч должен получиться очень интересным, как получится на деле — скоро узнаем.

Ранее серб и немец пересекались друг с другом восемь раз, при этом Александру в свой актив удалось занести всего две победы. Шесть матчей из восьми состоялись на харде (именно на этом покрытии проходит олимпийский турнир) и здесь перевес Джоковича ещё ощутимее. Если быть точнее — пять успехов против одного.

Уже в текущем сезоне теннисисты встречались дважды. Матчи на ATP Cup и Открытом чемпионате Австралии забрал себе Джокович, однако в каждом из них была борьба — 2-1 на командном турнире и 3-1 в Мельбурне. И, конечно же, надо добавить, что обе игры проводились на харде. Справедливости ради, с тех пор прошло достаточно времени.

Впрочем, даже самые минимальные шансы Зверева на выход в финал разбиваются о невероятное желание Новака Джоковича завоевать календарный «Золотой шлем». Для этого оказаться сильнейшим на всех мэйджорах сезона и взять золото Олимпийских игр в этот же сезон. Серб уже выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. А главное — выглядит на голову сильнее каждого из оставшихся соперников в Токио.

Уго Дельен, Ян-Леннард Штруфф, Алехандро Давидович-Фокина и Кей Нисикори — вот список жертв уроженца Белграда на олимпийском теннисном турнире. Джокович по-прежнему не проиграл ни сета в Токио. А в четвертьфинале вовсе учинил опытнейшему японцу Кеи Нисикори разгром — 6:2, 6:0. Кажется, в первое олимпийское золото Джоковича верят уже все. Ведь Дель Потро в Японии нет.

Путь Зверева в 1/2 финала оказался значительно проще: Лу Яньсюнь, Даниэль-Элаи Галан, Николоз Басилашвили и Жереми Шарди. Немец тоже пока не проиграл на Олимпийских играх ни единого сета, однако ни один из соперников не предложил даже подобия конкуренции. Слишком уж лёгкой оказалась сетка. Кто-кто, а Новак Джокович этот самый конкурентный матч предоставит немцу как никто другой.

Игра Зверева предполагает активный розыгрыш мяча с резкой сменой углов и рваным темпом. Джокович сам обожает такой теннис, действуя в нём практически безошибочно. А вот от Александра ошибок, наоборот, можно ждать немало, однако совершенно неясно, от чего зависит их количество. Кажется, что в один день немец действует идеально, а уже на следующий выдаёт условные 15 двойных ошибок.

При всём уважении к Александру, в настоящее время он банально не является соперником Джоковичу. Дело не только в характере и крепости нервов, но и непосредственно в качестве тенниса. Реальность такова, что сербу в принципе в 2021 году нет равных. И добавить к этому нечего. А главное — незачем.

Пожалуй, победа Новака со счётом 2-0 видится наиболее реалистичным результатом предстоящей встречи. Коэффициент приятный, 1.70. Лезть в крупные форы в погоне за увеличением потенциального выигрыша слишком рискованно. Немец хорошо держит подачу, большого числа брейков тут быть не должно.

Ставки на матч турнира в Токио Новак Джокович — Александр Зверев 30 июля 2021 года

Абсолютно все теннисные болельщики знают о чуть ли не маниакальном желании Джоковича быть лучшим во всём. Так вот, календарный «Золотой шлем» в мужском теннисе не выигрывал ещё никто и никогда. Такое достижение сделает Ноле главным претендентом на звание лучшего игрока в истории. О подобном признании серб мечтает уже давно. Так что рассчитывать на потерю концентрации или внезапный провал не приходится.

Ставка: победа Джоковича со счётом 2-0 за 1.70.