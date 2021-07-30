«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» в рамках 2-го тура РПЛ сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.



«Показав неплохую игру, «Спартак» и «Крылья Советов» проиграли свои первые матчи. Хотя обе команды играли неплохо. В «Крыльях» мне понравился Зиньковский. Он действовал эффективно, креативно. Нападающий Сергеев, который в прошлом сезоне побил все рекорды.



Мне кажется, что команда себя ещё покажет. Мне нравится, что команда не ставит «автобус», а пытается играть в футбол. Это непросто. Легче играть сзади, отбиваясь и действуя на контратаках, но пытаются играть в футбол, навязывать свою игру. Это очень непросто и для этого нужны хорошие футболисты.



Что касается «Спартака», то так вышло, что в Казани проиграли. В команде все очень расстроены. Всё же это первая игра тренера. Есть в команде такие брожения, мол, кто-то не хотел тренера. Но мне его работа пока нравится.



Я жду интересную игру и забитых голов. Моя ставка номер 1 — это тотал больше 2.5 мяча. Обе команды хотят выиграть, и голы в этом матче мы точно увидим.



Всё же состав и скамейка запасных у «Спартака» сильнее. Мы видели, что в прошлом матче с «Рубином» на поле вышли на замену и Бакаев, и Мирзов. Игру они не испортили, создали много моментов. Это всё говорит в пользу «Спартака». Основной состав «Спартака» в лице Ларссона, Мозеса, Промеса должен прибавлять и наконец-то забивать голы. Те, кто выходит вместо них на замену, играют очень хорошо.



Думаю, что «Спартак» победит. То, что не залетело в Казани, залетит в Самаре. «Спартак» может забить много, но и «Крылья Советов» также могут ответить голом. Второй мой прогноз — победа «Спартака» и тотал голов больше 2.5 мяча, хотя я не исключаю, что голов будет ещё больше. Жду очень голевой матч», — сказал Мор.