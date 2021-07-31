ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» во 2-м туре РПЛ.



Ставка: ничья за 3.35.

«В первом туре и те, и другие одержали победы, но с разной степенью сложности. ЦСКА провёл два абсолютно разных тайма с «Уфой». Во втором тайме прилично добавили с выходом Дзагоева, и Антон Заболотный забил единственный мяч.



«Локомотив» дожал соперника после удаления Артема Сокола и в течение восьми минут отгрузил сразу три «Арсеналу». Можно ли делать какие-то выводы по этим двум матчам? Пока я присматриваюсь. Пока ЦСКА с тренером Алексеем Березуцким — это команда-загадка. Команда располагает хорошим подбором игроков, но пока коллектив только строится. Каким будет ЦСКА на дистанции – предположить очень сложно.



У «Локомотива» чуть ли не распродажа готовится, по данным Нобеля Арустамяна. Не исключено, что приход Цорна и Рангника — это какое-то новое направление, которое выбирает «Локомотив». Действительно, пока «Локо» играет этим составом, но кто знает, что будет до 7 сентября, когда закроется трансферное окно. Может быть нескольких футболистов в составе Премьер-Лиги мы уже не увидим. Не исключено, что мы увидим новичка «Локомотива» Тина Едвая, подписанного перед первым матчем с «Арсеналом». Там он не играл.



Что можно дать на этот матч с точки зрения прогноза? Давно команды не играли вничью. Для РПЛ вообще редкий случай, когда в туре не было ни одной ничьей. В целом же чемпионат будет тесный и плотный. Понятно, что есть группа фаворитов, но когда команды встречаются, которые похожи по стилистике и своим возможностям, то можно пробовать сыграть ничью.



В первом туре, как я уже сказал, ничьих не было. Эти команды давно не играли вничью, если не ошибаюсь, то 2,5 или 3 года назад. Как правило, очные матчи завершаются победой всухую одной или другой команды. В последний раз «Локомотив» выиграл со счётом 3:0. Выиграл не совсем заслуженно. Это было в Кубке страны. ЦСКА там имел много моментов, но не реализовал.



В общем, мне бы хотелось сыграть лобовую ничью. Можно разбить и на таймы, к примеру, первый тайм — ничья, а во втором уже кто-то выиграет. Но все же, как итоговый результат матча я бы брал ничью и рисковал бы небольшой суммой».