ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата России

Российский спортивный журналист, комментатор Василий Уткин дал прогноз на матч чемпионата РПЛ ЦСКА — «Локомотив».



Ставка: ничья за 3.50.

«Не буду рассуждать об удаче, но в последнюю неделю она не особенно меня далеко обходила. И поэтому я решил довериться, оценивая события в матче чемпионата России по футболу ЦСКА — «Локомотив», мистическому чутью моего консультанта Q.



Он обратил внимание на то, что ЦСКА с «Локомотивом» играют вничью в нечётные года: в 19-м было 1:1, в 17-м — 2:2 и в 15-м — 1:1.



Помните, что сегодня 2021-й! Вспомните, а то на Евро могли забыть! Так вот, шансы приблизительно равны, а ведь ничьих в первом туре РПЛ не было вообще.



Поэтому давайте рискнём и поставим в этом матче на прямую ничью».