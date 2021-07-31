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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата России

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата России
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Российский спортивный журналист, комментатор Василий Уткин дал прогноз на матч чемпионата РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.50.

«Не буду рассуждать об удаче, но в последнюю неделю она не особенно меня далеко обходила. И поэтому я решил довериться, оценивая события в матче чемпионата России по футболу ЦСКА — «Локомотив», мистическому чутью моего консультанта Q.

Он обратил внимание на то, что ЦСКА с «Локомотивом» играют вничью в нечётные года: в 19-м было 1:1, в 17-м — 2:2 и в 15-м — 1:1.

Помните, что сегодня 2021-й! Вспомните, а то на Евро могли забыть! Так вот, шансы приблизительно равны, а ведь ничьих в первом туре РПЛ не было вообще.

Поэтому давайте рискнём и поставим в этом матче на прямую ничью».

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