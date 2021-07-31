ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Ильи Казакова на московское дерби в РПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Локомотив».
Ставка: ничья за 3.40.
«В игре ЦСКА – «Локомотив» я советую поставить на ничью. Мне кажется, что шум относительно перестановок, будущих кадровых проблем у «Локомотива», немного переоценивают. Эта история непростая. Но есть история внутренняя. Какая она, не знает никто.
Команда играет. Команда находится в рабочем состоянии. Даже отсутствие Крыховяка при вернувшемся в середину поля Баринове не должно создавать армейцам большие проблемы.
Будет особенная игра для Мухина. Интересно, как ЦСКА построит свою атаку. Потому что у Алексея Березуцкого выбор на данный момент неожиданно большой. Хотя ещё недавно в это не верилось.
Но я думаю, что в дерби на первый план выходит характер, настрой и отношение к сопернику. И у ЦСКА, и у «Локомотива» с этим всё одинаково. Поэтому ставлю на ничью. Уверен в ней на 7 из 10».
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