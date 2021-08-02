«Гомель» — БАТЭ: прогноз Юрия Тесленка на матч чемпионата Беларуси

Профессиональный каппер Юрий Тесленок дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Гомель» — БАТЭ.



Ставка: «Гомель» не проиграет за 1.62.



«Гомель» на 5-м месте, БАТЭ — на 2-м. Центральный поединок тура, которого могло бы и не быть. Дело в том, что матч могли перенести на осень, если бы БАТЭ прошёл в Лиге конференций «Динамо» из Батуми. Однако борисовский клуб после выездной победы 1:0 дома проиграл грузинской команде 1:4 и тем самым покинул еврокубок. После поражения главный тренер борисовчан Виталий Жуковский намекнул о возможной его отставке.



Стоит признать, что БАТЭ вдоволь наигрался в этом месяце: и в чемпионате, и в еврокубке, поэтому к матчу с гомельчанами могут подойти на фоне эмоциональной и физической усталости. Тем паче у гостей травмированы Громыко, Драгун, Рыбак, Щербицкий, Виллюмссон, дисквалифицирован Сигневич, а равноценной замены им нет. На днях ушёл лучший снайпер прошлого сезона Скавыш, ему на смену взяли Юсова из «Ислочи», что явно неадекватная замена.



«Гомель» стал настоящим открытием сезона. Грамотному тренеру Ивану Биончику удалось поставить интересный, атакующий футбол, благодаря которому гомельчане заслуженно входят в первую пятёрку.



В первом круге «Гомелю» не хватило чуть-чуть, чтобы взять очки в Борисове, сейчас же, на мой взгляд, у хозяев значительно больше шансов на хороший результат», — сказал Тесленок.