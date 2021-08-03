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«Генк» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на игру квалификации Лиги чемпионов

«Генк» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на игру квалификации Лиги чемпионов
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч полуфинала квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Генк» — «Шахтёр».

Ставка: победа «Шахтёра» за 2.27.

«Лига чемпионов и квалификация к ней включают в себя уже все более известные клубы. «Шахтёр,» которого мы за последние годы привыкли видеть постоянно в основном турнире, поскольку он становился чемпионом Украины и выходил в Лигу чемпионов напрямую, на этот раз стартует с квалификации, так как последний чемпионат донецкий коллектив проиграл киевскому «Динамо».

Первый матч пройдет с «Генком». «Шахтёр» проведёт его на выезде. Здесь я обратил бы внимание на последние результаты «Генка». Команда очень плохо играет в обороне и много пропускает. Да, могут и много забить, но уровень «Шахтёра» всё же никак не ниже.

«Шахтёр» уверенно стартовал в чемпионате, появились новые игроки, новый тренер. Все понимают, что задача выхода «Шахтёра» в групповой раунд Лиги чемпионов должна быть решена. Думаю, что и на выезде «Шахтёр» будет играть на победу.

Вариант ставки на этот матч? Самым логичным является тотал больше, если исходить из того, что я сказал. Игра «Генка» на своей половине поля не может дать никакой надёжности. Коэффициент достаточно большой — 2.08. Но можно сыграть ещё амбициознее — победа «Шахтёра» за 2.27.

Донецкий клуб будет предельно мотивирован. «Генк» сейчас слаб и проигрывает командам уровня «Остенде», — сказал Андронов.

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