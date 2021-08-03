«Олимпиакос» — «Лудогорец»: прогноз Владислава Турова на матч Лиги чемпионов

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Лудогорец».



Ставка: ТБ 25.5 фола за 1.99.



«Олимпиакос» — бывалый боец, который часто представляет Грецию в групповых еврокубках. В этом сезоне уже был пройден «Нефтчи», причём первый матч в Пиреях был очень нервным — как итог: 5 ЖК,

2 КК и 28 нарушений. В ответной игре в Азербайджане уже было всё спокойно. Вообще домашние матчи греческих клубов практически всегда проходят в борьбе с большим количеством единоборств, особенно когда соперник подходящий.



«Лудогорец» — соперник как раз непростой, можно сказать, подходящий для верхового направления по карточкам и фолам. Чемпион Болгарии в своем составе имеет много техничных игроков, очень много легионеров разрушительного плана. В общем, матчи с сильными или равными соперниками зачастую выходят эмоциональными, с большим количеством борьбы. «Лудогорец» успел сыграть в 4 матчах квалификации — и все были низовыми по фолам. Однако нужно учитывать, что соперники были на порядок ниже классом и негрубые.



Матч будет обслуживать Бобби Мэдден, у которого средний тотал матчей еврокубков сезона-2020/2021 на уровне 31 фол.



Матч примерно равных соперников, поэтому должно быть много борьбы. С учётом манеры игры команд и достаточно строгого рефери не удивлюсь, если фолы уйдут за отметку 30», — сказал Туров.