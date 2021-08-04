«Спартак» — «Бенфика»: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».



Ставка: 2-3 мяча в матче за 1.95.



«Лига чемпионов возвращается на «Открытие Арену» матчем с «Бенфикой». Предыдущая команда Руя Витории — самый серьёзный из возможных соперников, который мог попасться красно-белым в жеребьёвке. Придётся тяжело. Плюс ещё и матч на своем поле, а у «Бенфики» преимущество ответной игры.



Кроме того, всего 3 тысячи зрителей будут допущены на стадион, поэтому «Спартак» лишается фактора своего поля. Но есть и преимущество у «Спартака». Оно заключается в том, что московский клуб раньше начал сезон.



Если в предсезонном турнире они громили своих соперников по РПЛ с разницей не менее чем в 4 мяча, то как только начался сезон, всё пошло по-другому. В Казани игра была хорошей, но результат ужасный. В Самаре уже выиграли со счётом 1:0, но игра была так себе.



То, что матч с «Крыльями» прошёл в пятницу, что и дало возможность подготовиться к матчу с «Бенфикой», — это серьёзное преимущество для красно-белых.



У «Бенфики» всё очень нестабильно с составом. Честно говоря, очень сложно давать прогноз на матч с участием «Бенфики» ещё и потому, что я не эксперт по португальскому сезону, да и к тому же это будет первый официальный матч сезона для «Бенфики».



Сложно понять, чего ждать от этой команды. Не совсем понятно, что с центральным нападающим. Сеферович вроде бы уходит. Подписан контракт с украинским нападающим Яремчуком, но он пока не играл со своими новыми партнёрами.



Конечно, для украинца забить в Москве — это было бы нечто особенное. Не совсем понятно, выпустят ли его и, вообще, возьмут ли на этот матч. В последней игре с «Марселем» у «Бенфики» был на острие нападения 20-летний Рамос. В ворота «Марселя» он забил гол, но атака у «Спартака» всё же лучше.



Мне кажется, у «Спартака» есть некоторый перекос в сторону зрелищности игры. Оборона не самая надёжная, а атака выглядит мощно. Много голов было в предсезонном турнире. Много моментов было создано в Казани, в первом тайме в Самаре. Кстати, единственный гол забили во втором тайме, когда в атаке играли явно хуже.



Мне кажется, что можно просто и банально поставить на голы, учитывая, что оборона у «Спартака» не очень надёжная. Ещё я привык, что в отборочных двухматчевых противостояниях я ставлю в первой игре на тотал меньше, а во второй уже — на тотал больше. Это диктует двухматчевая стратегия, когда гол в гостях особенно важен. Но с этого сезона УЕФА отменил это правило. Теперь не страшно, если ты дома сыграл 2:0, а на выезде проиграл 1:3. В итоге будет дополнительное время. Таким образом, первые матчи будут результативней, чем раньше.



Мне кажется, что в этом матче парочку-то голов забьют, может быть, три, но не меньше двух. Причём вряд ли будет астрономическое количество голов. В ситуации, когда «Бенфика» — это такой себе «тёмный орешек», я ограничусь ставкой на тотал матча 2-3 гола. Поставлю на средний тотал, который бывает в большинстве матчей между соперниками сопоставимого уровня.



Думаю, ничего неожиданного не будет. 1:1 или 2:1 в пользу любой из команд — это вполне ожидаемый исход. Удачи «Спартаку». Будем болеть за красно-белых», — сказал Вишневский.