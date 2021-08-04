«Спартак» — «Бенфика»: ставка Максима Калиниченко на матч отбора Лиги чемпионов в Москве

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч квалификации Лиги Чемпионов «Спартак» – «Бенфика».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.99.



«Спартак» начинает свой путь в групповой этап Лиги чемпионов. В первом для него матче квалификации ему выпало играть с португальским грандом — «Бенфикой». Как по мне, «Спартаку» мог попасться соперник и полегче. Однако новый тренер «красно-белых», как никто другой в РПЛ, знаком с этим португальским клубом.

Для «Спартака» сезон уже начался. Клуб Витории многих удивил в предсезонке, показал активный и атакующий футбол. Однако первые туры «красно-белые» провели неоднозначно. Сначала они потерпели поражение от «Рубина» Слуцкого с минимальным счётом 0:1. Затем с таким же счётом «Спартак» обыграл «Крылья Советов». На мой взгляд, эти матчи не отражают реального положения дел. Могла команда Витории забивать намного больше.



«Бенфика» ещё не стартовала в новом сезоне португальского чемпионата. Она только проводила товарищеские встречи. В них, помимо матчей с не самими сильными соперниками, она встречалась с действующим чемпионом Франции «Лиллем» и другим клубом Лиги 1 – «Марселем». Двум этим командам «Бенфика» не проиграла – 1:0 и 1:1.

В целом, сейчас трудно прогнозировать, как пройдет первый матч квалификации между этими командами. Конечно, очень удачно получилось, что именно «Бенфика» попалась «Спартаку». Руй Витория несколько лет был тренером этого португальского клуба и выигрывал с ним много трофеев. Сравнительно немного времени прошло с его увольнения. Так что специалист наверняка желает «отомстить» своему бывшему клубу.



Матч в Москве может пойти по разным сценариям. Не стану гадать, кто точно победит. Думаю, «Спартак» обязательно раскроет свой голевой потенциал в этой встрече. Ставлю на тотал голов в этой игре больше 2,5. Жду результативного футбола», — сказал Калиниченко.