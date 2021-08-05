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«Ракув» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги конференций в Польше

«Ракув» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги конференций в Польше
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2021/2022 «Ракув» — «Рубин».

Ставка: победа «Рубина» за 2.05.

«Казанцы на старте сезона находятся в отличной форме: две победы с общим счетом 4:0. «Рубин» потерял Макарова (перешел в «Динамо»), но, кажется, Леонид Слуцкий к этому готов и понимает, как заменить одного из лидеров.

Польский «Ракув» на старте сезона имеет одну победу (3:2) и одно поражение (0:3), то есть испытывает серьезные проблемы в обороне.

Мне кажется, что в этой связи вполне логично поставить на победу «Рубина» на выезде и на тотал больше голов российского клуба за очень высокие для такой ситуации коэффициенты. Хочется верить, что сенсации в этой паре не случится и Казань пройдет дальше», — сказал Симонов.

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