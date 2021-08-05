«Ракув» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги конференций в Польше

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2021/2022 «Ракув» — «Рубин».
Ставка: победа «Рубина» за 2.05.
«Казанцы на старте сезона находятся в отличной форме: две победы с общим счетом 4:0. «Рубин» потерял Макарова (перешел в «Динамо»), но, кажется, Леонид Слуцкий к этому готов и понимает, как заменить одного из лидеров.
Польский «Ракув» на старте сезона имеет одну победу (3:2) и одно поражение (0:3), то есть испытывает серьезные проблемы в обороне.
Мне кажется, что в этой связи вполне логично поставить на победу «Рубина» на выезде и на тотал больше голов российского клуба за очень высокие для такой ситуации коэффициенты. Хочется верить, что сенсации в этой паре не случится и Казань пройдет дальше», — сказал Симонов.
- 5 августа 2021
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:22
- 4 августа 2021
-
22:26
-
22:00
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:23
- 3 августа 2021
-
23:31
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00