«Ракув» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги конференций в Польше

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2021/2022 «Ракув» — «Рубин».



Ставка: победа «Рубина» за 2.05.



«Казанцы на старте сезона находятся в отличной форме: две победы с общим счетом 4:0. «Рубин» потерял Макарова (перешел в «Динамо»), но, кажется, Леонид Слуцкий к этому готов и понимает, как заменить одного из лидеров.



Польский «Ракув» на старте сезона имеет одну победу (3:2) и одно поражение (0:3), то есть испытывает серьезные проблемы в обороне.



Мне кажется, что в этой связи вполне логично поставить на победу «Рубина» на выезде и на тотал больше голов российского клуба за очень высокие для такой ситуации коэффициенты. Хочется верить, что сенсации в этой паре не случится и Казань пройдет дальше», — сказал Симонов.