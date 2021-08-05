«Тобол» — «Жилина»: прогноз Юлиуса Сзоке на матч Лиги конференций

Бывший полузащитник казахстанского «Шахтёра» Юлиус Сзоке дал прогноз на первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА-2021/2022 «Тобол» – «Жилина».



Ставка: победа «Тобола» за 2.31.



«Это будет очень интересная дуэль. На стороне «Тобола» — футболисты с большим опытом, но трудно назвать костанайцев фаворитами. Да, первая встреча состоится в Казахстане, однако не считаю, что это даст большое преимущество тоболовцам.



Правило забитых на выезде мячей отменено, поэтому теперь не нужно никаких дополнительных расчётов, достаточно просто в двух поединках забить больше мячей, чем соперник. Сейчас уже не столь важно, где начинать – дома или на чужом поле.



«Жилина» — молодая команда с большим потенциалом. Возможно, ей не помешало бы несколько футболистов с большим опытом, но эти ребята очень талантливы. Они жаждут успеха и крайне опасны.



Гостям по силам дойти до группового турнира еврокубка, хотя и сделать это будет очень тяжело. От таких молодых команд никогда не знаешь, чего ожидать. Надеюсь, будут две хорошие встречи с большим количеством забитых мячей. Первый матч, думаю, выиграет «Тобол» со счётом 3:2», — сказал Сзоке.