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Франция — Россия: прогноз Александра Аксёнова на финал Олимпиады по волейболу

Франция — Россия: прогноз Александра Аксёнова на финал Олимпиады по волейболу
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Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на финал олимпийского турнира по волейболу у мужчин Франция — Россия.

Ставка: победа России за 1.58.

«Самый важный для нас момент на Олимпиаде в Токио, если мы говорим о волейболе — мужской финал. Наша сборная в очередной раз доходит до золотого матча и является фаворитом.

В соперниках Франция — команда, которая многих удивила. Для неё финал Олимпиады — это суперрывок, так как в предыдущие годы дальше четвертьфинала эта сборная не проходила.

Важный момент — единственное поражение в группе у сборной России было от французской сборной. В этом смысле, как мне кажется, поражение очень к месту, потому что выиграть Олимпиаду на одном дыхании и без осечек — задача очень сложная. Наша сборная прекрасно понимает, что французы очень опасны, что они их на этой Олимпиаде обыгрывали, что добавит им мотивации.

Я сделаю патриотичный прогноз — по тому, что наша команда демонстрирует в Токио, мы должны брать золотые медали».

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