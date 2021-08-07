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«Лестер» — «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч за Суперкубок Англии

«Лестер» — «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч за Суперкубок Англии
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч за Cуперкубок Англии «Лестер» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.68.

«Манчестер Сити» пока особо не изменился, летом приобретений ещё не было. Ушёл Агуэро, Грилиш только пришёл и вряд ли выйдет на поле.

Что касается «Лестера», то там уже есть одно приобретение — Патсон Дака, замбийский нападающий. Интересный игрок. Больше 50 мячей он забил за два последних сезона в Австрии, где выступал за «Зальцбург». Я на него обратил внимание перед прошлым сезоном. Тогда в предсезонном матче он играл с «Ливерпулем» и за первые 13 минут умудрился забить два мяча.

Интересно будет за ним наблюдать. Думаю, что это будет долгосрочная замена Варди, чем-то он его напоминает. Также стоит отметить и Сумаре, опорника, пришедшего из «Лилля». Также это игрок основного состава. По предсезонным играм видно, что он уже застолбил за собой это место.

Мэддисон, скорее всего, уйдёт. Не играл он в последних играх. Похоже, что Роджерс уже не рассчитывает на него. В чём тут преимущество «Лестера»? В том, что пока «Сити» ещё ни одного матча не провёл в сильнейшем составе. Лидеры «Манчестера» не принимали участия в предсезонных играх. В этом есть преимущество «Лестера».

В целом игра здесь будет с моментами. Они и там и там будут возникать. Чтобы не размусоливать эту тему, предположу, что по разу команды точно отметятся. «Обе забьют» за 1.68 вполне себе интересный вариант».

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