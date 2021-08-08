«Динамо» — ЦСКА: прогноз Романа Павлюченко на матч 3-го тура чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата России «Динамо» — ЦСКА.
Ставка: победа «Динамо» за 2.68.
«Московское дерби, на мой взгляд, станет зрелищным и весьма интересным. Армейцы никак не могут нащупать свою игру на старте сезона. Вроде бы провели неплохую игру против «Уфы», но в противостоянии с «Локомотивом» не показали всего своего потенциала. Очень переживаю за Алексея Березуцкого и хочу, чтобы у него в ЦСКА получилось.
«Динамо», в свою очередь, довольно живо стартовало. Команда хорошо бежит, создаёт много опасных моментов у ворот противника и имеет хорошую реализацию. В Ростове, на фоне неготового соперника, они смотрелись на голову выше, да и в матче с «Уфой» показали высокий класс. Командная скорость, настрой и заряженность на победу — вот отличительные особенности московского клуба на старте сезона. Стоит также отметить, что обе победы были выездными.
Мне кажется, в этом дерби победа достанется «Динамо». Они лучше проявили себя в дебютных матчах и набрали отличный ход».
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