«Динамо» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на московское дерби в РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Динамо» – ЦСКА.



Ставка: победа «Динамо» за 2.74, тотал больше 2.5 гола за 2.13.

«Интереснейший матч, дерби. Пару слов о командах. «Динамо» впечатляет. Концовка прошлого сезона была хорошая. И в этом сезоне все лидеры остались, плюс добавились два человека в оборону – Лаксальт и Бальбуэна. Играют они уверенно. Правда, Вальбуэна совершил ошибку в Уфе, из-за которой забили гол. Но в целом смотрятся хорошо. Впереди молодые Тюкавин и Захарян играют прилично. Мне нравится Тюкавин, который без особых скорости и атлетичности хорошо играет корпусом, отдаёт и забивает – очень хороший парень.



ЦСКА плохо провёл весеннюю часть и сейчас тоже выглядит неубедительно. Если Дзагоев в порядке, то игра ещё какая-то есть, но у него постоянные травмы. Влашич хочет уйти и уже мыслями в другой команде, поэтому тоже так себе помощник. В общем, ЦСКА пока не впечатляет. Пришёл в команду Заболотный. В первом матче против «Уфы» смотрелся неплохо, а во второй игре против «Локомотива» потерялся.



«Динамо» 2 игры подряд заканчивает первые таймы со счётом 2:0. Считаю, что бело-голубые победят. У них хороший состав, команда прибавляет, играет на своем поле. А ЦСКА – повторюсь – лучшей игры не показывает.



Мой прогноз – победа «Динамо». А для любителей острых ощущений я бы рекомендовал поставить на голы «Динамо» в первом тайме. Еще один вариант – это ТБ (2.5), полагаю, что ЦСКА на гол наиграет, а «Динамо» забьёт 2-3 и победит».