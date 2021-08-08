«Динамо» — ЦСКА: смотреть онлайн, прямой эфир матча, какой телеканал покажет 08.08.2021

8 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70, а успех красно-синих оценён экспертами в 3.06. Ставки на ничью принимаются за 3.28.



Букмекеры считают, что матч второго тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.80, на пенальти — за 2.35, на удаление — за 3.05.