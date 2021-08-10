«Монако» — «Спарта»: прогноз Эльвина Керимова на игру отбора Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч полуфинала квалификации Лиги чемпионов «Монако» — «Спарта».



Ставка: ТМ 3 за 1.75.



«Лига чемпионов уже стартовала. Проходят матчи 3-го квалификационного раунда. «Монако» встречается со «Спартой». В первой игре в Праге «Монако» победил со счетом 2:0, используя свои козыри. Быстрые атаки, стандартные положения. Масса моментов возникало у «Монако» впереди.



Есть очень сильные исполнители, поставленная игра. Хороший матч в Чехии провел Александр Головин, который поучаствовал в двух голевых эпизодах. Головин в огне, и в товарищеских матчах он показывал, что хорош на старте сезона.



В чемпионате Франции после убедительной победы над «Спартой» сыграл вничью с «Нантом». «Монако» имел огромное преимущество: 75% владения мячом, 15-5 по ударам. «Монако» должен был выигрывать, но пропустил глупый гол и в итоге ничья.



«Спарта» не потеряла всех шансов на проход дальше. Да, домашнее поражение 0:2 почти их лишило, но теоретические возможности еще есть. Команда хорошая, сыгранная, крепкая, с опытным тренером Павлом Врба. В чемпионате стартовали с трех побед. В первом матче у пражан также были моменты, но все-таки «Монако» победил заслуженно.



«Спарта» могла рассчитывать на 1 забитый мяч, но «Монако» все равно атаковал лучше, ловил соперника на ошибках в переходных фазах. На стандартах играли уверенно монегаски. В прошлом году «Монако», кстати, забил больше всех в Европе именно со стандартов.



На выходных «Спарта» одержала очередную победу в чемпионате. Врба в некотором роде ротировал состав. В ответной игре «Спарта» не будет рисковать с первых минут, не побежит сломя голову вперед. Да, нужно отыгрывать два мяча, но пражане все же постараются организованно отыграть и в защите.



У «Монако» на старте в двух официальных матчах пробивается низ. Мне кажется, и эта игра не получится суперзрелищной. Она получится осторожной, как ни крути, но это стадия плей-офф и «Монако» также рисковать не будет.



Мне кажется, что в этом матче можно рассчитывать на небольшой тотал голов. Тотал голов меньше 3 за 1,75. Такой прогноз вполне может оказаться верным. Игра может быть осторожной. Потом она, может, и раскроется, но не думаю, что голов будет много. «Монако» в первых матчах сезона проводит не самые результативные матчи», — сказал Керимов.