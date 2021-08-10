«Лудогорец» – «Олимпиакос»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Лудогорец» – «Олимпиакос».



Ставка: «Лудогорец» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.73.



«Я бы не сказал, что «Лудогорец» настолько уступает «Олимпиакосу», чтобы у себя дома быть явным аутсайдером матча, по мнению букмекеров. У болгаров хорошо организованная и амбициозная команда, которая мало чем уступала в Пирее неделей ранее.



«Олимпиакос», может быть, по составу чуть мощнее, но в игровом плане, кажется, еще далёк от должной формы.



Скорее всего, игра снова получится не слишком опасной на голевые моменты. Предположу, что хозяева здесь смогут добиться как минимум ничьей в основное время», — сказал Петросьян.