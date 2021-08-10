«Шериф» — «Црвена Звезда»: прогноз Владислава Турова на матч квалификации Лиги чемпионов

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шериф» — «Црвена Звезда».
Ставка: ТБ 5 жёлтых карточек за 1.82.
«Сразу начну с рефери матча. Матч будет обслуживать немец Феликс Цвайер, который достаточно строгий по ЖК в еврокубках. В отработанном прошлом сезоне именно в международных матчах в среднем показывал 5,2 ЖК.
«Шериф» неожиданно здорово сыграл в Белграде 1:1. Даже не сомневаюсь, что на домашний матч Вернидуб настаивает своих игроков на битву и положительный результат. Конечно, в следующем раунде снова будут очень сложные соперники, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы.
«Црвена Звезда» традиционно сильнее выглядит в домашних стенах, но в первом матче что-то пошло не так. Теперь же подопечным Станковича придется начинать всё сначала, но теперь в гостях. Статистика гостевых игр в рамках ЛЧ у «Црвены Звезды» не самая утешительная, всего 1 победа в 15 играх.
В первом матче была настоящая битва: как итог румынский рефери Хацеган показал 9 ЖК. Ответный матч вполне может пойти по схожему сценарию, ведь, как показал первый матч, между командами нет большой разницы в классе. С учётом манеры игры команд, а также персоны арбитра вполне реально ожидать от 5 ЖК», — сказал Туров.
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