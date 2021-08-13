«Шахтёр» — «Металлист 1925»: ставка Максима Калиниченко на игру УПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч украинской Премьер-лиги «Шахтёр» — «Металлист 1925».



Ставка: «Шахтёр» не проиграет и обе забьют за 2.29.



«В четвёртом туре украинского чемпионата встретятся донецкий «Шахтёр» и «Металлист 1925». Сыграют две команды, пока что располагающиеся в середине турнирной таблицы.



Один из «Металлистов», участвующих в УПЛ, будет сдавать экзамен вице-чемпиону прошлого сезона. «Металлист 1925», на мой взгляд, очень неплохая и интересная команда, которая прошла долгий путь и наконец вышла в Премьер-лигу. Теперь очень интересно посмотреть на то, как этот клуб закрепится в главном чемпионате страны.



Думаю, что всё у «Металлиста» будет хорошо. На старте УПЛ он уже доказал, что способен выдерживать конкуренцию в этом турнире. Два раза победил и один раз уступил этот клуб за три тура.



Теперь «Металлисту 1925» предстоит сдавать экзамен «Шахтёру», который пока что неровно идёт в лиге. Их встреча тяжела для прогнозирования, учитывая, что дончане в последнем туре уступили «Александрии» (1:2).



Так что у «Металлиста» определённые шансы в этой встрече есть. Как минимум забить он точно может хотя бы один мяч. Думаю, этот клуб воспользуется своими моментами в игре с «Шахтёром». Поэтому предлагаю поставить на сдвоенный вариант — обе команды забьют, а «Шахтёр» не проиграет», — сказал Калиниченко.