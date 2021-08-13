«Шахтёр» — «Металлист 1925»: ставка Максима Калиниченко на игру УПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч украинской Премьер-лиги «Шахтёр» — «Металлист 1925».
Ставка: «Шахтёр» не проиграет и обе забьют за 2.29.
«В четвёртом туре украинского чемпионата встретятся донецкий «Шахтёр» и «Металлист 1925». Сыграют две команды, пока что располагающиеся в середине турнирной таблицы.
Один из «Металлистов», участвующих в УПЛ, будет сдавать экзамен вице-чемпиону прошлого сезона. «Металлист 1925», на мой взгляд, очень неплохая и интересная команда, которая прошла долгий путь и наконец вышла в Премьер-лигу. Теперь очень интересно посмотреть на то, как этот клуб закрепится в главном чемпионате страны.
Думаю, что всё у «Металлиста» будет хорошо. На старте УПЛ он уже доказал, что способен выдерживать конкуренцию в этом турнире. Два раза победил и один раз уступил этот клуб за три тура.
Теперь «Металлисту 1925» предстоит сдавать экзамен «Шахтёру», который пока что неровно идёт в лиге. Их встреча тяжела для прогнозирования, учитывая, что дончане в последнем туре уступили «Александрии» (1:2).
Так что у «Металлиста» определённые шансы в этой встрече есть. Как минимум забить он точно может хотя бы один мяч. Думаю, этот клуб воспользуется своими моментами в игре с «Шахтёром». Поэтому предлагаю поставить на сдвоенный вариант — обе команды забьют, а «Шахтёр» не проиграет», — сказал Калиниченко.
- 13 августа 2021
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
01:04
- 12 августа 2021
-
21:51
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:34
- 11 августа 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30