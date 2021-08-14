«Ростов» — ЦСКА: смотреть онлайн, прямой эфир матча РПЛ, какой канал покажет

14 августа состоится матч четвёртого тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.40. А ставки на ничью принимаются за 3.56.



Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.88, на пенальти — за 2.35.