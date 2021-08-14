Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Алавес» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги

«Алавес» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги
Комментарии

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 гола за 2.24.

«Алавес» с трудом сохранил место под солнцем. Только в последних турах бело-голубые добыли ничью и две победы, которые помогли удержаться в Примере. Баски записали на свой счёт девять успешных игр и 11 мирных исходов, при этом отвратительно сыграли в атаке.

«Реал» не сумел выиграть Ла Лигу и не прошёл стадию полуфинала Лиги чемпионов, что для такого клуба можно считать неудачей и привело к отставке Зинедина Зидана. Подготовку к сезону провёл новый тренер, которым стал Карло Анчелотти.

Потерей стал переезд в Париж Серхио Рамоса, который теперь оживляет с Лионелем Месси высшую лигу Франции. Для «сливочных» баски всегда были непростым соперником. Нередко встречи заканчивались не в пользу столичного клуба. Вообще мне интересно посмотреть на «Реал» без Рамоса.

Это первая игра, и произойти может всё что угодно, но «Реал» есть «Реал». Ставлю на победу фаворита, который выиграет за счёт класса. Моя ставка — победа «Реала» + тотал больше 2.5 голов».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021