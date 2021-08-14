«Ростов» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.79.

«Новый тренер „Ростова“ Юрий Павлович Семин против Алексея Березуцкого, который пытается проявиться себя в ЦСКА. Семин появился в „Ростове“, и „Ростов“ сразу едва не выиграл в гостях с крепкими „Химками“. Матч закончился вничью, но это было первое очко для команды в чемпионате.



ЦСКА в матче с „Динамо“ был средненьким. Первые 20 минут выглядел неплохо, болельщики „Динамо“ даже боялись за свою команду. Эджуке забил, но потом что-то произошло. Может, травма Заболотного сказалась, хотя вряд ли всё так на одном человеке завязано. „Динамо“ перехватило инициативу и победило 2:1. Может, не хватает пока опыта у Алексея Березуцкого.



«Ростов» получил вариант Валерия Карпина. Чем-то Карпин напоминает Семина — заряженностью на победу, эмоциональностью. В первом же матче Семин получил жёлтую карточку. В отличие от Карпина, я думаю, Семин сделает ставку на оборону. «Ростов» играет дома, но скорее будет играть вторым номером.



В предыдущем чемпионате ЦСКА выигрывал на своём поле со счетом 2:0. В Ростове ЦСКА выиграл со счётом 3:1. Я вообще-то не жду этого снова. В пяти последних встречах ни одной ничьей, три раза победил «Ростов» и два раза победил ЦСКА. В четырех матчах забивали обе команды.



Именно в предстоящей игре я множества голов не жду. Это будет уже «семинский» «Ростов», да и у ЦСКА уже не та атака. «Ростов» по-прежнему без Соу. У ЦСКА под вопросом Заболотный. Не будет Дзагоева и Щенникова. Фукс и Гаич вернулись с Олимпийских игр, но я не уверен, что они сейчас основополагающие футболисты для ЦСКА. Не жду от этого матча обилия голов. Мой прогноз на этот матч: тотал забитых мячей будет меньше 2.5».