«Спартак» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» Москва – «Урал» в 4-м туре РПЛ.



Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.73.

«У «Урала» поменялся главный тренер, команду возглавил Игорь Шалимов. Он сменил Юрия Матвеева. И сразу же вызов — матч против «Спартака» на «Открытие-Арене».



«Спартак» сейчас под огнём критики. Ничего не показал в игре с «Бенфикой», проиграл «Нижнему Новгороду». «Спартаку» нужны положительные эмоции. Ушел спортивный директор, Зарема закрывает телеграм-канал.



«Урал» на старте не блещет, выглядит неубедительно — нет ни одной победы. Вряд ли, наверное, Шалимов рискнёт играть от себя в первом матче. Понятно, что у «Спартака» есть определённые ротационные вопросы по составу. Но надо лезть вперёд, надо возвращать доверие болельщиков, Руе Витории, возвращать уверенность в собственных силах. Надо стараться забить и внимательнее сыграть в обороне.



Думаю, «Спартак» не будет откладывать дело в долгий ящик. Он постарается в первом же тайме забить. Взял бы гол «Спартака» в первом тайме или же просто «тотал больше 1 мяча в первом тайме» за 1.73».