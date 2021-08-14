«Ростов» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ставка: тотал больше 2 гола за 1.54.
«Очень любопытный матч. «Ростов» проведёт первый домашний матч под руководством Семина. Сыграет он против команды Алексея Березуцкого.
Здесь, с одной стороны, вроде как ЦСКА должен являться фаворитом. У него ресурсов побольше, состав помощнее. Но у «Ростова» есть Комличенко. А у ЦСКА не будет Заболотного, который получил травму. Травма у Дзагоева. Не знаю, сыграет или нет. Только вернулись Гайч и Фукс после Олимпиады. Проблем достаточно, причём игровых. Физически ЦСКА тоже выглядит не очень убедительно. Плюс команда подавлена. Плюс ЦСКА не нужен мяч, как сказал Алексей Березуцкий. В первые 15–20 минут неплохо играли с «Динамо», потом всё куда-то рассеялось.
Сейчас у ЦСКА «Ростов». И вряд ли «Ростов» сразу полетит вперед, хоть и первое очко команда набрала. Всё-таки у ЦСКА очень крепкая группа атаки, где индивидуально сильные футболисты могут зарешать. У «Ростова» есть проблемы с организацией: не всегда футболисты успевают друг друга подстраховывать, хоть и вернулся в состав Норманн, восстановившийся от травмы. Он добавил стабильности. Но проблемы остаются.
Мне кажется, здесь можно сыграть «тотал больше 2 мячей» за 1.54. И дальше можно пойти, сыграв «тотал больше 2.5 мяча» за 2.06. Но я бы остановился на первом варианте».
- 14 августа 2021
-
14:45
-
14:15
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
- 13 августа 2021
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
01:04