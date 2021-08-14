«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Динамо» Москва в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.70.

«Динамовцы стартовали с трёх побед подряд. Где-то чуть повезло — в той же Уфе. Неплохую волю и хорошее качество игры динамовцы продемонстрировали в игре с ЦСКА. Там армейцы во втором тайме были совсем мёртвыми.



«Ахмат» вроде бы неплохо выглядел, особенно в Казани, но чуть-чуть где-то команде не хватило. Плюс было удаление Шелии. Оно подкорректировало возможности «Ахмата». Но вернулся Бериша. «Ахмат» играет довольно агрессивно, как всегда, с повышенной требовательностью от Андрея Талалаева. Но и «Динамо» всегда было для Талалаева очень серьёзным раздражителем. Мы помним, как он говорил, чтобы «Динамо» посмотрело, как сыграло в еврокубках (намекая на поражение от тбилисского «Локомотива»), говорил о том, сколько «Динамо» бьёт пенальти, сколько удаляют соперников «Динамо».



«Ахмат» играет дома. Динамовцы, может быть, чуть-чуть перебрали очков на старте. Думаю, что «Ахмат» имеет все ресурсы, чтобы не проиграть. Мой прогноз — динамовская победная серия прервётся. «Ахмат» дома не проиграет за 1.70».