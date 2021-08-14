«Спартак» — «Урал»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Спартак» — «Урал».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.

«В «Урале» перестановки. Убрали главного тренера Матвеева. Назначили Шалимова. Игорь Михайлович — сторонник комбинационного футбола, поэтому он постарается прививать это своим игрокам. Однако игроки уходят, новые не приходят, но уверен, что будут приобретения, так как без таких обещаний Шалимов не принял бы команду.



Игра будет в Москве. Там игроки всегда действуют с удвоенной энергией перед болельщиками и экспертами. Игроки «Урала» захотят показать себя и новому главному тренеру также. Однако на данный момент команда не укомплектована. Есть проблемы с физикой. «Урал» проседает вторые таймы, и вряд ли за неделю Шалимов что-то сможет поменять.



Что касается «Спартака», то пора уже выигрывать и как раз самую слабую команду нужно побеждать. Наконец-то с футболистами «Спартака» подписывают новые контракты. Джикия и Соболев уже будут думать о футболе. Атмосфера должна налаживаться.



Думаю, что игра будет интересной. Футболистам «Урала» надо показывать себя. Футболистам «Спартака» надо менять негативный фон на позитивный. Кто бы ни вышел на поле, а пока под вопросом выход Промеса и Мозеса, но оковы будут скинуты и команда побежит вперёд. Пока «Спартак» всем своим соперникам проигрывает по спринтам.



Мой прогноз на этот матч — тотал больше 2.5. Есть неплохой вариант — обе забьют. В любом случае у «Спартака» не всё в порядке с обороной, но на гол гости наиграют. «Спартак» забьет много. Выиграет 2:1 или даже 3:1».