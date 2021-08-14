«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» Москва в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Динамо» не проиграет и обе забьют за 2.50.

«Динамо» после трёх побед подряд отправляется в Грозный. Выезд сложный. «Ахмат», несмотря на два поражения подряд, выглядит достаточно прилично. Плюс команду разозлили исход и судейство во встрече с «Рубином». Много чего было написано по этому поводу, сказано. Посмотрим, как на этот раз будут работать судьи.



«Динамо» нравится. Очень прилично выглядит команда Шварца. Она как глоток свежего воздуха. Играет достаточно ярко, меньше двух мячей за матч не забивает. И я уверен, что забьёт «Динамо» и в Грозном. Но в обороне пока полного порядка нет. Всё-таки новая пара центральных защитников сейчас. Нужно сыграться. «Ахмат» же впереди моменты создаёт регулярно. Тем более сейчас Бериша возвращается и набирает форму.



«Динамо» выглядит предпочтительнее, но я бы сыграл вариант «Динамо» не проиграет и обе забьют». Не уверен, что динамовцы выиграют в четвёртый раз. Соперник достаточно неприятный, даже тяжёлый. В Грозном всегда сложно играть».