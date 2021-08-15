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«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: прямой эфир матча, смотреть онлайн, когда начало

«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: прямой эфир матча, смотреть онлайн, когда начало
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15 августа состоится матч первого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ман Сити»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 5.50. А ставки на ничью принимаются за 4.05.

Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.86, на пенальти — за 2.60, на удаление — за 4.50.

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