«Вильярреал» — «Гранада»: ставка Максима Калиниченко на матч Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Гранада».



Ставка: победа «Вильярреала» с форой (-1) за 1.89.



«В первом туре испанской Ла Лиги сойдутся «Вильярреал» и «Гранада». Матч двух примерно равных команд, хотя подходят они к этой встрече в разных формах.



Если бы мы говорили об этом противостоянии в конце прошлого сезона, то «Вильярреал» был бы очевидным фаворитом. И тут дело не только в том, что в чемпионате он располагался выше, а «Гранада» проигрывала в большинстве матчей.



Дело в том, что «Вильярреал» заставил всех испанцев гордиться, выиграв в Лиге Европы. На пути к этому трофею команда Унаи Эмери обыграла несколько сильных соперников, а в финале она разобралась с «Манчестер Юнайтед», который, по мнению многих, должен был легко побеждать испанцев.



Но это дела давно минувших дней — сейчас у нас уже август, старт нового сезона. «Гранада» исправила проблемы, которые были у неё в конце прошлого сезона. Клуб в начале предсезонки играл ещё не очень уверено, зато под конец он разошёлся и победил в трёх матчах подряд. «Гранада» обрела уверенность, чего нельзя сказать о «жёлтой субмарине».



Победа над «МЮ» в финале Лиги Европы была последней для клуба Унаи Эмери на данный момент. После этого он провел шесть товарищеских матчей и один Суперкубок УЕФА. Ни в одной из этих встреч «Вильярреал» не смог выиграть. В половине матчей он проиграл, а в другой половине сыграл вничью.



Таким образом, мы имеем разные формы у двух команд. Да, «Гранада» начала побеждать в последних товарищеских встречах. Однако у «Вильярреала» в предсезонке соперники были куда сильнее. Так что думаю, «жёлтая субмарина» только затаилась на глубине — в первом туре Ла Лиги она всплывёт и уверенно обыграет своего соперника.



Предлагаю поставить на выигрыш «Вильярреала» с форой (-1) мяч», — сказал Калиниченко.