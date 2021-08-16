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Барбора Крейчикова — Дарья Касаткина: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Цинциннати

Барбора Крейчикова — Дарья Касаткина: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Цинциннати
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Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч 1/32 финала в Цинциннати Барбора КрейчиковаДарья Касаткина.

Ставка: победа Крейчиковой за 1.70.

«Одна из самых звонких вывесок сегодняшнего дня. Обе проводят суперсезон! Барбора Крейчикова после турнира в Риме проиграла всего три матча, а если чешка проигрывает, то делает это, благословляя победителя на титул. Так было в Риме со Свёнтек, на Уимблдоне с Барти и на Олимпиаде с Бенчич.

Взаимосвязь по этим поражениям Барборы в том, что все победители далее становились обладателями титулов. В целом на харде Крейчикова провела 25 матчей, из которых 18 выиграла. Общий процент выигранных мячей на подаче и приёме составляет 117,3%.

Дарья Касаткина, пожалуй, мало чем уступает Крейчиковой по ходу сезона. В активе россиянки 24 матча на харде при 19 побед и общие 108,7% выигранных мячей на подаче и приёме. Кстати, средний уровень соперниц у девчат по ходу сезона-2021 на харде сопоставим и равен 78-му номеру мирового рейтинга.

Я не верю, что Крейчикова зачехлится уже в первом круге. На мой взгляд, Касаткиной просто не повезло со жребием», — сказал Родин.

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