«Боруссия» Д — «Бавария»: ставка Максима Калиниченко на игру Суперкубка Германии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Суперкубка Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».



Ставка: ТМ 3.5 за 1.92.



«Суперкубок Германии — «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Баварией». Ежегодная встреча двух сильнейших немецких команд. Хотя сейчас статус «Боруссии» немного пошатнулся.



Прошлый сезон прошёл у дортмундцев не лучшим образом. Они поменяли тренера по ходу сезона, долгое время шли за пределами топ-4 Бундеслиги и потерпели очередную неудачу в еврокубках. Однако под конец сезона у чёрно-жёлтых произошёл прогресс, как минимум в тройку чемпионата они по итогу вошли.



У «Баварии» же всё было более или менее стабильно — мюнхенцы снова досрочно выиграли в Бундеслиге. Однако сейчас они находятся не в лучших кондициях. У команды поменялся тренер. Вместо опытного Флика пришёл молодой талант Юлиан Нагельсман. С ним пока «Бавария» играет весьма спорно. Она потерпела неудачи в большинстве товарищеских матчей, а также не смогла победить в первом туре Бундеслиги, где играла с гладбахской «Боруссией» (1:1).



В общем, тут трудно точно угадать, кто победит. «Бавария», конечно, всё ещё является фаворитом, несмотря на последние результаты. Хотя дортмундцы устроят своему сопернику тяжёлый бой. Даже уход Санчо в «МЮ» не должен был сильно повлиять на форму чёрно-жёлтых. Главная звезда клуба, Холанд, всё ещё в составе.



В этом Суперкубке я жду не сильно результативного футбола. «Бавария» сейчас больше разбирается в себе — ей не до большого количества голов. Ну а «Боруссия» в любом случае не станет много рисковать и убегать в атаку, оставляя ворота без защиты», — сказал Калиниченко.